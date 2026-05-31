"Hoy el mundo perdió a otro grande": Yamandú Orsi despide al filósofo francés Edgar Morin

"El mundo perdió a otro grande, Edgar Morin, de 104 años. Su humildad y capacidad de valorar la energía que mueve a la vida, se refleja en muchas de sus frases", escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

Orsi acompañó el mensaje con una foto del fallecido filósofo francés y la frase: "Yo no soy un sabio. Sigo siendo un estudiante que ha tenido la inmensa suerte de envejecer conservando intactas la curiosidad de la infancia y las aspiraciones de la adolescencia".

El intelectual francés Edgar Morin fue uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo.

Considerado un humanista que transformó la sociología y la filosofía moderna, Morin es estudiado en universidades del mundo entero, especialmente en las latinoamericanas, con obras como 'El Método' ('La Méthode', seis volúmenes, 1977-2004), un proyecto monumental que tardó casi 30 años en escribir y en el que sienta las bases del pensamiento complejo conectando la física, la biología, la cibernética y la sociología.

Nacido en París el 8 de julio de 1921, en el seno de una familia judía sefardita de Tesalónica, pero con lejanos orígenes italianos, se afilió al Partido Comunista y estuvo enrolado en la resistencia durante la Ocupación nazi en Francia.

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La enseñanza ocupó buena parte de su vida e impartió clases en Santiago de Chile en la década de los 60 y también en San Diego (California, EE.UU.).