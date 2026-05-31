La ONU celebrará este lunes una sesión por ofensiva israelí en Líbano tras pedirlo Francia

El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.

La ONU sigue trabajando en el programa de la reunión, aunque posiblemente un representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) participe para dar cuenta de la situación.

La sesión fue solicitada de urgencia este domingo por Francia, según explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, tras la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.

Además, las fuerzas israelís también atacaron "infraestructuras de Hizbulá" en la ciudad costera libanesa de Tiro y en "más zonas adicionales" del sur del país.

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El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino.

En los últimos días, Israel ha intensificado la ofensiva contra el Líbano iniciada tras los ataques del grupo chií Hizbulá como respuesta a la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Hezbolá es el aliado más fuerte de Irán en la región.

Israel había fijado el río Litani como el límite del territorio que quería anexionar del Líbano, pero la toma del castillo supone un paso más allá.

Sobre todo cuando hay un alto el fuego vigente entre ambos países y cuando el cese de las hostilidades en territorio libanés parece formar parte del supuesto acuerdo que EE.UU. e Irán están negociando, según han avanzado varios medios.

La ONU ha condenado los ataques desde el inicio de la ofensiva, así como los planes anexionistas de Israel, al que ha urgido a respetar la Línea Azul, la línea de demarcación entre ambos países establecida por Naciones Unidas.