Lambaré: autoproclamado jefe del Clan Rotela volcó su camioneta

En mayo del año pasado, el autoproclamado jefe del Clan Rotela (CR) en Lambaré, Luis Amadeus Monges Medina, alias “Toto”, fue capturado durante un allanamiento en la mencionada ciudad. En esa ocasión, el hombre, aunque ya estuvo preso en Tacumbú, aparecía como “sin antecedentes” en el sistema informático de la Policía.

Este domingo, “Toto” protagonizó un accidente de tránsito en la Avda. Cacique Lambaré, donde, según datos de la Policía Nacional, volcó su camioneta, una Toyota Hilux Surf, luego de un aparente “roce” con otro vehículo.

Al respecto, el comisario Sergio Ramos, jefe de la Comisaría 4ta. de Lambaré, confirmó que Monges Medina sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital de Trauma.

Asimismo, detalló que el hombre ahora tiene antecedentes por transgresión a la Ley de Armas, pero no figura ningún tipo de medida de restricción sobre él.

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Revisión del vehículo

Tras una verificación de la camioneta volcada, los uniformados no encontraron elementos de sospecha, según citó Ramos.

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Por otra parte, detalló que el caso ya fue comunicado al Ministerio Público.

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