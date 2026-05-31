Meteorología anuncia aumento de la temperatura: ¿desde cuándo?

Según la DMH, el amanecer de hoy domingo 31 de mayo, se caracteriza por un ambiente fresco sobre gran parte del territorio nacional y con la formación de nieblas y neblinas, mientras temperaturas que oscilan entre 14 a 19°C.

Por otra parte, ya en horas de la tarde, el ambiente se tornará cálido, con máximas previstas entre 21 a 30°C, mientras que sobre las lluvias, las mismas podrían persistir sobre ambas regiones de forma leve y muy dispersas. Asimismo, los vientos serán predominantes del sector sur.

Para mañana, lunes 1 de junio, de vuelta se esperará un amanecer fresco con neblina, pero durante el transcurso del día una tarde cálida. Sobre el sureste, norte y este de la región Oriental, las lluvias también podrían presentarse en forma leve y dispersa.

Meteorología confirma aumento de temperatura

Finalmente, desde Meteorología detallan que durante gran parte de la semana el amanecer se presentaría fresco y las tardes serían cálidas e inclusive calurosas, por lo que los valores de la temperatura máxima irían en aumento durante la semana con mínimas que oscilarían entre 11 a 20°C y máximas entre 22 a 33°C.

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