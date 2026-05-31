Clima
31 de mayo de 2026 a la - 07:20

Meteorología anuncia aumento de la temperatura: ¿desde cuándo?

Imagen de archivo: niebla en Asunción.
Imagen de archivo: niebla en Asunción. Gustavo Machado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció que se prevé un aumento de la temperatura a nivel país para esta semana. Por otra parte, las lluvias podrían continuar de forma dispersa en ambas regiones del país.

Por ABC Color

Según la DMH, el amanecer de hoy domingo 31 de mayo, se caracteriza por un ambiente fresco sobre gran parte del territorio nacional y con la formación de nieblas y neblinas, mientras temperaturas que oscilan entre 14 a 19°C.

Por otra parte, ya en horas de la tarde, el ambiente se tornará cálido, con máximas previstas entre 21 a 30°C, mientras que sobre las lluvias, las mismas podrían persistir sobre ambas regiones de forma leve y muy dispersas. Asimismo, los vientos serán predominantes del sector sur.

Para mañana, lunes 1 de junio, de vuelta se esperará un amanecer fresco con neblina, pero durante el transcurso del día una tarde cálida. Sobre el sureste, norte y este de la región Oriental, las lluvias también podrían presentarse en forma leve y dispersa.

Meteorología confirma aumento de temperatura

Finalmente, desde Meteorología detallan que durante gran parte de la semana el amanecer se presentaría fresco y las tardes serían cálidas e inclusive calurosas, por lo que los valores de la temperatura máxima irían en aumento durante la semana con mínimas que oscilarían entre 11 a 20°C y máximas entre 22 a 33°C.

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