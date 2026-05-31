Olimpia, salidas confirmadas y posibles incorporaciones

El 2026 de Olimpia contempla 29 partidos, con 20 victorias, 5 empates y 4 derrotas. La obtención de la corona del campeonato Apertura representó la 48ª corona liguera del más ganador del fútbol paraguayo.

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Las bajas confirmadas son el ecuatoriano Aníbal Chalá y los uruguayos Alejandro Silva, Lucas Morales y Rodrigo Pérez.

Existen algunos jugadores que serán cedidos a otras instituciones. El Sportivo Luqueño pretende a Tiago Caballero.

La primera incorporación asegurada es Pedro Manuel Zarza (18 años), de la cantera franjeada, que venía militando en el Sportivo Trinidense.

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El escurridizo puntero vuelve por su proyección deportiva y para cumplir con el reglamento sub 19, que obliga a cada entidad a alistar atletas nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en el campeonato, en este caso el Clausura, que arranca el viernes 24 de julio.

Otra posible vuelta es la de Allan Wlk Duré (23), de gran producción goleadora en Recoleta FC, con el que marcó 15 tantos en 23 juegos entre Apertura y Sudamericana. El centroatacante se formó en el Decano, militó en Atlante y Celaya de México, además del Sportivo Ameliano.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez solicitó a la dirigencia la contratación del chileno Dilan Zúñiga (29), un diestro que se desempeña de lateral izquierdo y que milita en Palestino.

Además, existe una posibilidad de regreso de Víctor Sebastián Quintana (23), de buen rendimiento en Luqueño.