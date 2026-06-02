Al menos un muerto y heridos graves en un intento de fuga masiva de una cárcel en Panamá

La Dirección General del Sistema Penitenciario se ha limitado hasta ahora a informar que durante la "situación registrada" el lunes en La Joyita, ya controlada, "algunos privados de libertad resultaron con heridas de consideración" y que dentro de "uno de los pabellones se confirmó el fallecimiento" de un reo.

La misma fuente informó que los presos "evadidos ya han sido recapturados", sin dar cifras ni tampoco las circunstancia de la fuga.

Según publicó este martes la prensa local, lo ocurrido el lunes se trató de intento masivo de fuga registrado durante un proceso de redistribución de los internos en La Joyita, uno de los más de 10 centros penitenciarios que existen en Panamá y que es de nivel de seguridad máxima y mediana, según los datos públicos del Sistema Penitenciario.

Las cárceles de Panamá han estado signadas por el hacinamiento. Según datos de 2025 citados por la prensa loca, en la Joyita habría 4.702 reclusos cuando su capacidad es de 2.837.