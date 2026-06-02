Argentina dice que su política de apertura comercial y desreguladora genera "credibilidad"

"Argentina siempre tuvo los recursos naturales, el capital humano. La pregunta era ¿qué faltaba? Lo que faltaba eran las condiciones de base para proyectar al país abriendo mercados, porque nosotros éramos un mercado cerrado", sostuvo en el 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE.

Quirno participó en una mesa de debate que compartió con otros ministros de la región, como Óscar Lovera (de Economía y Finanzas de Paraguay) y Gabriel Oddone (de la misma cartera en Uruguay).

En su opinión, desde que el Gobierno de Javier Milei está en el poder en Argentina, hace dos años y medio, se han estabilizado los datos macro, el primero de ellos el déficit fiscal.

"Nuestra política exterior trata de consolidar eso (los buenos datos macro), generando credibilidad todos los días. Por eso es tan importante el proceso de adhesión de Argentina a la OCDE", señaló.

Además de la apertura económica, el ministro destacó la "desregulación" de la economía como una de las claves para lo que el Gobierno de Milei incluso creó un ministerio específico.

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"Argentina produce lo que el mundo necesita", ahondó el titular de Exteriores.

Durante el foro, el ministro de Economía de Uruguay coincidió con Quirno sobre la importancia de contar con una economía saneada. "Uruguay lo viene haciendo desde hace cuatro décadas, con una estabilidad institucional y política", agregó Oddone.

El ministro uruguayo dijo que su país ha apostado por "la diversificación del riesgo" para progresar económicamente. Sin embargo, advirtió de que, "sin una mejora de la productividad del trabajo, atraer inversión es difícil".

Lovera también citó las políticas estables de Paraguay. "Llevamos 23 años de estabilidad, pero tuvimos que tocar fondo para llegar a esto (...) Hoy Paraguay, con seis millones de habitantes, produce alimentos para 100 millones de personas".

El desafío es pasar de "una producción en bruto, ya sea en grano o carne, a una con un mayor valor agregado, que permite exportar alimentos elaborados", anotó.

También en el panel, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, resaltó los buenos resultados económicos que ha tenido la apertura comercial emprendida por su país hace décadas.

"Hasta los años 90, vendíamos productos agrícolas; ahora casi la mitad de nuestras ventas son dispositivos médicos y bienes de manufactura elaborada", señaló Trejos, quien destacó el papel positivo en la economía de las zonas francas, que, en su país, representan el 15 % del PIB.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de México, abogó por "más inversión nacional" que permita "más soberanía" en asuntos como la salud y la energía limpia. "Con esta reconfiguración comercial que vivimos, importa dónde se fabrican los bienes", dijo.