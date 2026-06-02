Baréin prohíbe viajar a Irán e Irak por razones de seguridad hasta nuevo aviso

En un comunicado, el Ministerio del Interior bareiní explicó que la decisión responde a la continuidad de la situación de inseguridad en la región y subrayó que su principal objetivo es garantizar la protección de todos los ciudadanos bareiníes.

Asimismo, advirtió de que se aplicarán las medidas legales correspondientes contra aquellas personas que incumplan la prohibición de viaje.

La medida llega pocos días antes de las celebraciones de Ashura, una de las principales conmemoraciones del islam chií por las que decenas de miles de fieles chiíes de Baréin suelen desplazarse a Irak para recordar el martirio de Husein ibn Alí, nieto del profeta Mahoma, ocurrido en el siglo VII.

En las últimas semanas, Baréin ha condenado a prisión a decenas de personas por presuntamente colaborar con Irán o con grupos afines durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha lanzado misiles y drones contra territorio bareiní y sus vecinos árabes como respuesta a la agresión.

A finales de mayo, un tribunal bareiní condenó a 14 personas, nueve de ellas a cadena perpetua y las otras cinco a entre tres y diez años de cárcel, tras ser acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán.

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La decisión de Manama de prohibir los viajes se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y varios países árabes de la región, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades bareiníes por la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero.

En la jornada de ayer, Kuwait condenó los "repetidos y flagrantes ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada" en la región después de responder en esa madrugada a nuevos misiles y drones que sobrevolaron su territorio.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente a la República Islámica.