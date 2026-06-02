El canciller de Costa Rica urge a sacar del "limbo" el bloqueo comercial de Panamá

"Es una situación que nos duele profundamente", dijo Tovar en una entrevista a EFE en Bruselas con motivo de su visita para reunirse con la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, entre otros representantes de las instituciones comunitarias.

El canciller señaló que Costa Rica "empezó a padecer un proteccionismo sistémico por parte de Panamá" sobre exportaciones agropecuarias hace ya seis años y recordó que el conflicto ha escalado hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde fue resuelto a favor de San José pero que tras la apelación panameña está a la espera de resolución definitiva.

La parálisis que afecta al sistema de apelaciones de la OMC "perpetúa" el problema y "pone en un limbo la solución definitiva de una disputa que ha causado mucho dolor a la familia costarricense", dijo Tovar, quien estimó en "cientos de millones de dólares" las pérdidas sufridas por productores locales de los sectores cárnicos y lácteo.

Tovar afirmó que la disputa "duele" aún más al tratarse de "un país amigo" y por producirse "en el contexto global de auge del proteccionismo" e interrupciones de las cadenas globales de suministro, a lo que se suman las medidas arancelarias de Estados Unidos.

De cara a "reactivar el diálogo" y a "desescalar" la disputa, el canciller apuntó a la reunión mantenida la semana pasada en Nueva York con su homólogo de Panamá, Javier Martínez-Acha, donde anunciaron que avanzarán en una agenda conjunta que incluirá temas de seguridad, migración, aduanas, comercio y cooperación diplomática.

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"A nadie le conviene una disputa comercial de esta naturaleza", recalcó Tovar, quien añadió que por el momento los únicos pasos dados hacia una solución son esa creación de mesas de trabajo para abordar temas de interés común.

En la misma línea, la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo la semana pasada que su país mantiene una "muy buena relación histórica" con Panamá, pero afirmó que no puede ignorar el "bloqueo comercial" que el vecino país mantiene sobre productos costarricenses.