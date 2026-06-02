Israel intensifica ataques sobre Nabatieh con el avance de sus tropas sobre el rio Litani

Desde la estratégica urbe de Nabatieh, una de las más importantes del sur del país, se puede escuchar con claridad la artillería y los bombardeos que caen en áreas cercanas, que han registrado una escalada significativa desde la semana pasada, según pudo constatar EFE.
Las tropas israelíes se encuentran ya a la altura del pueblo de Zawtar al Sharqiya, a unos 8 kilómetros al sur de Nabatieh, mientras que este mismo domingo llegaron al castillo de Beaufort, también por encima del río Litani, la frontera natural donde terminaba su "zona de amortiguación" anunciada.
Este avance, que está siendo enfrentado por el grupo chií Hizbulá, ha despertado los miedos a que el Estado judío trate de tomar Nabatieh, donde desde hace tiempo solo quedan algunas familias y los equipos médicos y de rescate apostados en sus dos principales hospitales.
"Si llegan a Nabatieh al Fawqa (afueras inmediatas de la ciudad) nos iremos, actualmente están a unos 10 kilómetros", indicó a EFE Mahdi Salloum, jefe de equipo de Ambulancias Nabatieh, una de las organizaciones aún presentes en la zona para llevar a cabo tareas de emergencias.
El responsable se mostró optimista de que la escalada termine a corto plazo, antes de que Israel pueda alcanzar la ciudad, aunque reconoció que de lo contrario sus efectivos tendrán que moverse a una localidad ubicada más al norte y fuera de la región más conflictiva.
"Si llegasen aquí nos iríamos a Sidón, pero nuestro trabajo como rescatistas acabaría, nos dedicaríamos a distribución de comida y a ayudar a la gente", explicó.
En lo que va de martes, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) contabilizó ataques en la propia ciudad, así como en Shoukin, Haboush, Kfar Sir, Qasiba, Kfar Tebnit o Doueir, esta última donde perecieron cuatro personas, entre ellas un matrimonio y su hija.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró anoche en la red Truth Social que Hizbulá se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, el Estado judío frenaría su ofensiva militar en el Líbano.
Sin embargo, la violencia continúa en activo, como ya ha ocurrido también durante el alto el fuego técnico acordado a mediados de abril, una medida que ha servido de amparo al avance entre bambalinas de las tropas israelíes en el sur del Líbano.
Paralelamente, ambos países iniciaron este martes en Washington una nueva ronda de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto.