La guerra en Irán aumenta la importancia internacional del renminbi chino, según el BCE

La guerra en Irán podría servir de catalizador para aumentar la importancia del renminbi en los mercados de petróleo mundiales, dice el Informe del papel internacional del euro del BCE, publicado este martes.

El estallido de la guerra en Irán coincidió con "un aumento significativo en la actividad de liquidación en el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS), que aumentó una tercera parte en marzo de 2026 en comparación con la media de los doce meses anteriores", añade el informe.

Algunos barcos realizaron pagos en renmimbi a través del sistema CIPS o también en bitcoin para poder transitar por el estrecho de Ormuz en marzo y abril de este año.

Los pagos transfronterizos de los bancos chinos en renminbi alcanzaron un máximo histórico de 1,4 billones de dólares en marzo de 2026, un 30 % más que el mes anterior.

China ha modificado la regulación del sistema de pagos CIPS, que permite a los bancos de todo el mundo liquidar pagos en renminbi y es una alternativa a SWIFT del que han sido excluidos los bancos rusos e iraníes.

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Esta modificación permite liquidar pagos más allá del renminbi desde el 1 de febrero de 2026 y ha contribuido a aumentar la actividad en CIPS.

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamamiento el pasado 1 de febrero para que el renminbi se convierta en una moneda de reserva global.

China quiere fortalecer el papel internacional de su divisa, pero el yuan todavía sigue anclado al tipo de cambio del dólar para evitar que se aprecie demasiado porque una apreciación perjudica las exportaciones.

El yuan digital de China (e-CNY) es la moneda dominante en el proyecto mBridge, que es una plataforma de varias monedas digitales para liquidar pagos transfronterizos entre China, Hong Kong, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

La cuota del renminbi como moneda de facturas en el comercio con la zona del euro con países de fuera de la zona del euro es modesta y representó sólo el 2 % en 2024.

Pero ha aumentado mucho el uso del renminbi en el comercio con China con el tiempo.

Por ejemplo, la cuota del renminbi en las exportaciones francesas a China aumentó del 10 % en 2018 hasta el 30 % en 2024, mientras su cuota en las importaciones aumentó del 6 hasta el 12 % durante el mismo periodo.

La deuda soberana china es la segunda mayor del mundo, pero los controles de capital de China no lo hacen atractiva para los inversores internacionales, según el BCE.

La cuota del renminbi en las reservas internacionales se sitúa cerca del 2 %.