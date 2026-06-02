Líderes de las cumbres climáticas piden en Río acelerar la implementación de compromisos

Los expertos se dieron cita en el III Foro de Finanzas Climáticas y de la Naturaleza, que se celebra en Río de Janeiro, con el objetivo de impulsar la movilización de inversiones para la acción climática, luego de lo alcanzado en la cumbre climática de Belém (COP30) y lo que se implementará en la COP31 en la ciudad turca de Antalya.

"Ya estamos preparados para implementar", señaló el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, en la apertura, quien explicó que luego de tres décadas de negociaciones climáticas desde la Cumbre de la Tierra de Río, en 1992, existe un "acervo extraordinario" de decisiones, conocimientos y compromisos respaldados por consenso internacional.

El diplomático brasileño destacó que la acción climática es un eje esencial vinculado a la salud, al desarrollo social y al fortalecimiento de las economías frente a los efectos del calentamiento global.

En este sentido, el director de Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente de Turquía, Ömer Öztürk, aseguró que el "verdadero desafío es la acción" y defendió que los objetivos globales deben traducirse en resultados concretos para agricultores, ciudades y comunidades.

Para el representante de Turquía, uno de los principales objetivos de la cita será movilizar financiación para proyectos climáticos concretos, especialmente en países en desarrollo y economías emergentes.

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Por su parte, la directora de la COP30, Ana Toni, alertó sobre la necesidad de actuar con mayor rapidez ante el agravamiento de los fenómenos extremos.

La experta brasileña recordó los impactos del fenómeno de El Niño en Brasil durante 2024, incluidas las inundaciones en Rio Grande do Sul y los incendios en la Amazonía, y advirtió que el tiempo se ha convertido en el principal adversario de la acción climática.

"Probablemente tendremos un nuevo caso de El Niño este año", apuntó Toni, por lo que insistió en que la próxima etapa exige una implementación acelerada de lo que ya se ha logrado.

En el foro de finanzas climáticas, que se extenderá hasta este miércoles, representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, instituciones financieras y empresas, entre otros, buscarán ampliar el flujo de recursos públicos y privados destinados a la descarbonización, la adaptación climática y la protección de la naturaleza.

Las discusiones se centrarán en cuatro puntos: frenar la deforestación antes de 2030, avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, crear un nuevo sistema de financiación climática y reforzar la adaptación vinculada a la seguridad alimentaria.