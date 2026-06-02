Los Jaume I premian la investigación en fotónica, avances biomédicos y economía de género

Según la proclamación hecha pública en un acto Valencia (este), los ganadores son Lluís Torner en Investigación Básica, Nagore Iriberri en Economía, Ben Lehner en Investigación Biomédica, Alfonso Sáiz-López en Medio Ambiente, Samuel Sánchez en Nuevas Tecnologías, Borja Vázquez (fundador de Scalpers) en Revelación Empresarial y Borja Ibáñez en Investigación Clínica y Salud Pública.

Entre los jurados que han deliberado este martes en torno a las siete categorías de estos premios, dotados cada uno de ellos con 100.000 euros, se encontraban 25 premios Nobel que han tenido que decidir entre 240 candidaturas.

Lluís Torner ha sido destacado por sus descubrimientos pioneros a nivel mundial en fotónica; Nagore Iriberri por sus contribuciones a la economía conductual y de género; Ben Lehner por los enfoques originales en cuestiones biológicas; Alfonso Sáiz-López por sus contribuciones para comprender el impacto de las reacciones químicas atmosféricas en el cambio climático; Samuel Sánchez por el desarrollo de nanomotores para aplicaciones biomédicas; Borja Vázquez para hacer frente y resolver los problemas propios de una actividad empresarial en un entorno global y su visión estratégica; y, por último, Borja Ibáñez por mejorar el cuidado clínico de pacientes cardíacos.

Siete premiados que son "mucho más que siete ejemplos excelentes, son siete ejemplos de orgullo que nos honran a todos", afirmó el presidente valencianot, Juanfran Pérez Llorca, tras la lectura de los nombres de los galardonados.

Por su parte, el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, destacó que los galardones son el legado del profesor Santiago Grisolía y escenifican la unión del mundo de la ciencia, la investigación y la empresa, "donde se deposita el progreso de la sociedad y el futuro de las siguientes generaciones".

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Los premios tradicionalmente se entregan en otoño en una solemne ceremonia en la Lonja de la Seda de Valencia con la presencia de un miembro de la Casa Real española.

La investigación y el conocimiento es "la mayor inversión" que puede hacerse y la cooperación entre instituciones, empresas y sociedad es la vía para afrontar los retos de futuro, añadió Pérez Llorca.