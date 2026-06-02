Magyar dice que priorizará el formato de Cuatro de Visegrado y convoca cumbre para julio

En una rueda de prensa en Berlín, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, Magyar explicó que le había trasladado a su homólogo la importancia que va a tener para él la cooperación en este formato, que tiene previsto fortalecer tras el estancamiento en que se sumió debido a las tensiones entre Hungría y Polonia.

"El 23 de julio hemos podido organizar la cumbre de Visegrado en Budapest", dijo. "Donald Tusk ha aceptado mi invitación, Andrej Babis, Robert Fico, todos han aceptado mi invitación", agregó, aludiendo a los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovaquia, respectivamente.

Magyar reiteró además que quiere aprovechar la ocasión para lanzar una propuesta para ampliar el formato y "traer a la mesa de negociación" a países como Austria, Alemania, Croacia, Eslovenia o Rumanía, con el objetivo de "construir una Europa central fuerte" a través de la cooperación en ámbitos como la infraestructura, la economía y la cultura.

El viaje del primer ministro húngaro a Berlín es el tercero a una capital europea desde su investidura, después de Varsovia y Viena.

Tras las tensiones que caracterizaron las relaciones con Polonia bajo su predecesor Viktor Orbán, Magyar expresó en ese país el deseo de normalizarlas "a todos los niveles", no solo en el ámbito político, sino también en el cultural y comercial, y de que se recupere "la alianza estratégica que históricamente unió a ambas naciones".