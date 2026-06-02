Merz, preocupado por situación en Líbano, insta a Tel Aviv y a Beirut a continuar diálogo

El Gobierno alemán "observa con gran preocupación la reciente escalada de violencia en el sur del país", dijo Merz en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Péter Magyar.

Merz instó al grupo chií libanés Hizbulá a "dejar de inmediato de atacar a la población en Israel" y deponer las armas, al tiempo que urgió a Israel a respetar el alto el fuego acordado en abril y a proteger a la población civil en el sur del Líbano.

"Animamos a Israel y al Líbano a continuar ahora por la vía de las conversaciones directas. Precisamente ahora esto es necesario para permitir un avance también en las negociaciones que mantienen el presidente (estadounidense, Donald) Trump, y la cúpula iraní".

Merz habló de una "situación difícil", y aseguró que Alemania hace todo lo posible para contribuir a rebajar la tensión y a un restablecimiento del alto el fuego".