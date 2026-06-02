Panamá y Grecia estrechan su cooperación en transporte marítimo y turismo

Durante su reunión con Mitsotakis en la sede de la Presidencia helena en Atenas, Mulino calificó a Grecia cómo "un socio de confianza", especialmente en las acciones que emprende junto con Panamá en el sector marítimo, informó el Gobierno griego en un comunicado.

Por su parte, el mandatario heleno recalcó que las relaciones bilaterales entre los dos países "son cada vez más estrechas" y expresó su "alegría" por la apertura de la embajada de Grecia en Panamá en 2024.

"Estamos mejorando nuestro comercio bilateral y colaborando estrechamente en cuestiones de libertad de navegación y seguridad del transporte marítimo, un ámbito de interés común para nuestros dos países", señaló Mitsotakis al inicio de la reunión.

Durante el encuentro "se hizo además especial hincapié en el sector del turismo y en las posibilidades de aumentar el flujo turístico entre ambos países", añade el comunicado.

Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la descarbonización del sector marítimo y el líder griego reiteró la necesidad de encontrar "el equilibrio entre la sensibilidad medioambiental y el mantenimiento de la competitividad del sector".

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Además, las delegaciones de los dos países firmaron dos memorandos de entendimiento, uno para establecer un mecanismo de consultas políticas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y Panamá, y otro para estrechar la cooperación en turismo.

Mulino llegó a Grecia este lunes en una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia marítima, logística, inversiones y turismo.

Además, el mandatario panameño asiste a 'Posidonia' 2026, una de las principales ferias navieras del mundo que se celebra esta semana en Atenas.

Antes de llegar al país heleno, el presidente panameño destacó que Grecia "es un usuario, si no el número uno, el número dos, de nuestra bandera".

La flota de propiedad griega, de unos 5.800 buques, siguió en 2025 en el primer puesto a nivel mundial, representando el 19,1 % de la flota mundial en términos de tonelaje, según datos de la Asociación de Armadores Griegos.