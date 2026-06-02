Rubio cree que Mojtaba Jameneí está vivo y "cada vez más implicado" en la negociación

"No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia en el Senado.

"Dicho esto, creo que hay indicios de que él está cada vez más implicado, de alguna manera, en todas las comunicaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios", agregó Rubio.

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo de Irán después de que su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989, fuera asesinado el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

El nuevo líder no ha aparecido en público y solo ha ofrecido mensajes por escrito, por lo que el Pentágono sospecha que quedó desfigurado en un ataque y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido alguna vez que podría estar muerto.

Rubio explicó que el régimen iraní está tan fragmentado que tarda entre tres y cinco días en dar respuesta a cada propuesta de acuerdo que plantea Estados Unidos a través de los mediadores paquistaníes.

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Además, Estados Unidos cree que hay "problemas de comunicación dentro del propio régimen", tanto en los altos cargos como en los comandantes que están en el campo de batalla.

Durante su intervención, Rubio se mostró confiado en que se puedan reanudar los contactos con Irán y que pronto se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra y que permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

La limitación del programa nuclear iraní, en cambio, requerirá de negociaciones "altamente técnicas" que podrían durar meses, dijo.