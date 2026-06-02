Sheinbaum ve “mucha provocación” en protestas de maestros mexicanos antes del Mundial

“Creo que hoy tienen una mesa de diálogo. Ayer yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México.

La gobernante mexicana insistió en que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de negociación con el magisterio disidente.

“Hay diálogo, que es muy importante”, señaló.

Asimismo, reiteró que los integrantes de la CNTE tienen derecho a protestar, siempre que lo hagan sin violencia.

La presidenta indicó que el seguimiento de las negociaciones corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“Ya ellos ya podrán decirles cómo va el diálogo, cómo va avanzando. Ya les corresponde a ellos”, expresó.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamara el lunes a los maestros de la CNTE a acudir a una mesa de trabajo para atender sus demandas, tras los choques registrados durante una movilización en el centro de la capital mexicana.

Este martes, medios locales señalaron que la CNTE aceptó la invitación del Gobierno Federal para acudir a una mesa de diálogo con autoridades de las Secretarías de Educación y de Gobernación.

El lunes, miles de docentes protagonizaron una movilización que derivó en forcejeos con policías en los accesos al Zócalo, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y golpearon vallas de seguridad.

Los manifestantes han advertido que podrían intensificar sus acciones de protesta durante la celebración del Mundial de fútbol de 2026, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La movilización representa una nueva escalada en el conflicto entre el Gobierno de Sheinbaum y la CNTE, que mantiene un paro nacional indefinido para exigir modificaciones al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.