Trump nombra a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

"Designo al Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, para que se desempeñe como Director Interino de Inteligencia Nacional", escribió el mandatario en su red Truth Social.

"Cuenta con una vasta experiencia en la gestión de los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y la administración de más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac", explicó Trump.

El presidente había nominado a Aaron Lukas como sustituto de Gabbard, sin embargo hoy designó a Pulte, heredero de una fortuna en la construcción de viviendas y cuya escogencia no llega exenta de polémica.

El nuevo director interino de Inteligencia Nacional protagonizó en septiembre de 2025 una pelea verbal, con amenazas de golpes, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada en un club conservador en Washington.

Además, Pulte, desde su posición como alto funcionario de vivienda, presionó para que el Departamento de Justicia investigara a Letitia James, la fiscal general de Nueva York, por supuestas irregularidades en las solicitudes de hipotecas.

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Aunque el asunto no llegó a más, generó malestar entre los funcionarios del Departamento por la ausencia de pruebas.

Para dejar la condición de interino, Trump tendría que nominar a Pulte para el cargo y después ser confirmado por el Senado.

Pulte llega a sustituir a Tulsi Gabbard, que dimitió el 22 de mayo y dejará el cargo el 30 de junio, para cuidar de su esposo que padece cáncer de huesos.