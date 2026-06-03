El Gobierno del este de Libia exige intensificar las campañas de control migratorio

En un comunicado firmado por el jefe del Gobierno del este, Osama Hamad, el Ejecutivo exigió a los organismos de seguridad y militares revisar la situación de los extranjeros residentes en el país y "detener a quienes infrinjan la legislación" libia, incluidas las personas implicadas en la entrada de migrantes, su alojamiento, empleo o transporte.

"Libia no será un destino para el asentamiento, la reubicación ni la residencia permanente de migrantes o extranjeros que se encuentren en situación irregular", afirmó en un comunicado.

Las autoridades del este detuvieron el martes a cerca de 811 migrantes en situación irregular e iniciaron los procedimientos para su deportación a sus países de origen, tras una "intensa campaña de seguridad" instruida por el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), liderado por el mariscal Jalifa Haftar.

Estas medidas coinciden con la difusión en redes sociales libias de supuestos documentos que indican que ACNUR emitió tarjetas de asilo a varios migrantes en Libia, hechos sobre los que la organización no se ha pronunciado.

Tras estas acusaciones, la delegación de la ONU en Libia expresó "preocupación" ante lo que consideró una "desinformación" difundida en las redes libias y afirmó que esta narrativa podría "avivar la tensión" en todo el país.

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Ante ello, Hamad exigió a las organizaciones y misiones internacionales que operan en su país -incluida ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- "abstenerse de adoptar cualquier medida o práctica que pueda consolidar el asentamiento de extranjeros" en territorio libio.

Por su parte, el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli, subrayó la necesidad de respetar las misiones diplomáticas, al tiempo que su ministro de Interior, Imad Trabelsi, rechazó cualquier propuesta relacionada con la "nacionalización de los migrantes" en el dividido país.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana y, en los dos últimos años, fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas.