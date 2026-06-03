El riesgo de contagio de ébola en México en el Mundial es "sumamente bajo", según expertos

Así lo afirmó Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la UNAM, en una conferencia de prensa en la que calificó de "casi nula" la amenaza de contagio por ébola en los tres países que organizan la edición 2026 del Mundial de fútbol: México, Estados Unidos y Canadá.

"Los países se están preparando justamente para todos estos posibles brotes o contagios o todo lo que hablamos de riesgos sanitarios", añadió.

Aunque la selección de la RDC tiene previsto jugar un partido en México, la investigadora recordó que los jugadores ya están haciendo una cuarentena fuera de su país y los viajeros internacionales que hayan estado recientemente en la zona africana afectada tienen restringida la entrada en la nación latinoamericana.

A juicio de la experta de la UNAM, estas medidas logran "reducir el riesgo" que podría suponer el actual brote de ébola, por lo que la amenaza es "muy baja o sumamente nula".

Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país acumula 344 casos confirmados de ébola, incluidos 60 fallecidos, de los que 322 contagios (entre ellos 46 muertes) se han registrado en Ituri.

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La doctora Wang advirtió que el Mundial será un evento de "movilidad masiva" ante las estimaciones de más de cinco millones de visitantes en México, lo que supone un "ecosistema propio" para la transmisión de enfermedades infecciosas.

Mencionó la "amenaza respiratoria" del sarampión como un "riesgo principal" para las personas que no están vacunadas, al tiempo que recordó la existencia de un brote en el país, con 18.002 casos confirmados en 2025 y 2026 según las cifras oficiales.

Asimismo, aludió a la actual cepa de gripe que está circulando por el Hemisferio Sur o a la bacteria del meningococo, que se produce cuando hay eventos de "hacinamiento masivo como en hostales o estadios".

Más allá de las enfermedades contagiosas, la investigadora de la UNAM indicó que existen riesgos asociados al impacto ambiental y las altas temperaturas previstas durante los partidos en sedes como la de Monterrey (norte), que puede llegar a presentar hasta 40 grados.

Ante esta situación, Jorge Baruch, responsable de la clínica del viajero de la UNAM, recomendó a los turistas contratar un seguro de viajes internacional, atender los consejos de vacunación y mantenerse hidratado y protegido ante el calor.

El Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), donde la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural.