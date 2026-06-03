El superávit comercial de Brasil creció en mayo pese a la nueva caída de ventas a EE.UU.

El saldo positivo subió gracias a que las exportaciones se elevaron el 6,6 % durante el quinto mes del año en curso, hasta los 31.904 millones de dólares, mientras que las importaciones solo aumentaron el 5,3 %, hasta los 24.080 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Brasil mantuvo su superávit comercial pese a que sus exportaciones hacia Estados Unidos cayeron un 14 % en mayo, hasta los 3.090 millones de dólares, en medio de nuevas disputas comerciales entre los dos países.

Como consecuencia de la caída de las ventas, Brasil registró un déficit en su comercio con la mayor economía mundial de 121 millones de dólares en mayo y acumuló un saldo negativo de 1.470 millones de dólares en los cinco primeros meses de 2026.

Las ventas a Estados Unidos acumularon entre enero y mayo una caída del 16,0 %, hasta los 14.010 millones de dólares, que puede agravarse por las disputas comerciales.

El Gobierno de Donald Trump amenazó esta semana con imponer un arancel adicional del 25 % sobre las importaciones de gran parte de los productos brasileños como sanción por supuestos comportamientos comerciales desleales y otro del 12,5 % por supuestamente no combatir el trabajo forzado.

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El comercio de Brasil con Estados Unidos viene cayendo gradualmente desde mayo del año pasado, debido a la guerra comercial desatada por la Administración Trump, que ya impuso aranceles adicionales sobre gran parte de los productos brasileños antes de que la Justicia estadounidense los suspendiera.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que Brasil no merece el tratamiento que viene recibiendo de Estados Unidos y que el país puede buscar otros socios que sí quieran comerciar con el gigante suramericano.

Según los datos divulgados por el Gobierno, Brasil acumuló entre enero y mayo un superávit en su balanza comercial de 32.662 millones de dólares, con un crecimiento del 34,2 % frente a los cinco primeros meses del año pasado.

Las exportaciones acumuladas hasta mayo subieron el 8,7 %, hasta los 148.570 millones de dólares, y las importaciones crecieron el 3,2 %, hasta los 115.908 millones de dólares.

China se mantuvo como el principal socio comercial de Brasil, ya que fue el destino de exportaciones por 46.260 millones de dólares en los cinco primeros meses del año, con un crecimiento del 21,8 % en la comparación con el mismo período de 2025.

La Unión Europea desplazó a Estados Unidos como segundo mayor socio comercial de Brasil, con compras por 21.810 millones de dólares, el 6,7 % más que las de los cinco primeros meses del año pasado.