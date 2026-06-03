Fitch mejora la calificación del ecuatoriano Banco Pichincha a B con perspectiva estable

Fitch también destacó la diversificación geográfica del banco, su acceso a fuentes de fondeo internacionales y su sólida posición de liquidez, elementos que fortalecen su resiliencia frente a distintos ciclos económicos.

El banco señaló que esta calificación le sitúa entre las instituciones financieras con mejor perfil crediticio del país, por encima incluso de la calificación soberana del Estado ecuatoriano.

La perspectiva "Estable" significa que la calificadora no anticipa cambios negativos en el corto plazo. La evaluación considera factores como capitalización, liquidez, calidad de cartera, rentabilidad y diversificación del negocio.

"Es un reconocimiento que refleja la fortaleza financiera de la entidad, su capacidad para cumplir sus obligaciones y la confianza que genera en los mercados internacionales", indicó la entidad bancaria.

"Esta calificación confirma la solidez de Banco Pichincha, la disciplina con la que hemos gestionado nuestro crecimiento y la confianza que hemos construido durante 120 años con clientes, inversionistas y mercados internacionales", dijo su tesorero, Esteban Arroyo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Banco Pichincha señaló que, al cierre de marzo de 2026, superó 22.300 millones de dólares en activos totales, los 18.500 millones de dólares en depósitos y los 14.100 millones de dólares en cartera de créditos. Además, registró un índice de solvencia de 14,1 %, por encima del mínimo regulatorio.

Para los clientes, una mejor calificación de riesgo se traduce en mayores opciones de financiamiento externo y mejores condiciones para canalizar crédito hacia personas, familias y empresas. En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica de Ecuador, esta mejora también constituye una señal positiva para la economía nacional, apuntó el banco.