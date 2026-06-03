La atención domiciliaria de Diego Maradona continúa en el foco del juicio por su muerte

Los testigos de este jueves serán Walter Espeche, auditor de Swiss Medical, y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora de enfermería administrativa de Medidom, empresa contratada por Swiss Medical para gestionar la coordinación de los dos enfermeros que atendían a Maradona.

La declaración de Espeche se da poco después de que el fiscal Patricio Ferrari solicitara su testimonio el pasado martes, en el marco del debate en torno al papel de Swiss Medical durante la atención domiciliaria del ídolo.

El auditor era una de las personas de Swiss Medical que mantenía contacto con Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona y acusada en este juicio, sobre los cuidados que el exfutbolista recibía en la vivienda a las afueras de Buenos Aires donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Según declaró recientemente Cosachov, la empresa no cumplió con los requisitos solicitados para su atención domiciliaria, modalidad escogida por el entorno del excapitán y entrenador de la Albiceleste para su recuperación tras una cirugía en la cabeza a comienzos de noviembre.

Durante la audiencia de este martes, Enrique Barrio, empleado de Swiss Medical, reconoció que aquella atención "no se hizo de la manera tradicional" y expresó que el equipo médico de Maradona había dicho que se haría cargo de él.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barrio subrayó además que, debido a que "el paciente era alguien importante", la empresa designó a Nancy Forlini, también acusada en este juicio, como enlace con los médicos y familiares del astro y con el objetivo de garantizar que "las prestaciones solicitadas fueran viables".

Este martes se reprodujo -también durante la audiencia- un audio donde se escucha a Mariano Perroni, coordinador de enfermeros designado por Medidom y también imputado en el juicio, decirle a Cosachov que la vivienda estaba equipada con elementos para atender una urgencia.

Nelsa Marilyn Pérez, la otra testigo que declarará este jueves, brindará detalles sobre los pedidos que recibió por parte de Swiss Medical, entre los que figuraba la designación de un coordinador de enfermeros.

Según ha surgido de audiencias anteriores, durante su estadía en aquella casa, Maradona no contó con aparatología médica permanente ni ambulancia fija. Los acompañantes terapéuticos fueron desafectados pocos días después por decisión de los médicos responsables de la salud del exfutbolista.

Los enfermeros, según se conoció, tenían instrucciones de acercarse a Maradona únicamente para proporcionarle la medicación, por lo que no le controlaban los signos vitales.

Además de Cosachov, Forlini y Perroni, también están imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona; el médico clínico Pedro Di Spagna; y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.