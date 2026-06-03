La inflación de Uruguay fue de 3,77 % en mayo y sigue dentro del rango de tolerancia

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,70 % y la variación acumulada anual de 2,95 %.

También explica que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,15 %), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,10 %) y Transporte (0,31 %).

En un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre, el objetivo de la política monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) es "asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta en el horizonte de política y mantener el anclaje de las expectativas y la credibilidad del régimen", indicó el Informe de Política Monetaria del primer trimestre de 2026, presentado el pasado 27 de abril por el organismo financiero.

Asimismo, sostuvo que las expectativas de inflación a 24 meses permanecen alineadas a la meta del Banco Central, "reflejando una consolidación del proceso de desinflación y una mejora sostenida en la credibilidad de la política monetaria".

Por otra parte, el BCU mantuvo su tasa de política monetaria en 5,75 % durante mayo.