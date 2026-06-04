Descubren en el sur de Italia un búnker de la mafia con un túnel de escape de 120 metros

La estructura estaba perfectamente escondida y protegida por sistemas de ocultación "dignos de un plató cinematográfico", explicaron los carabineros (policía militarizada italiana) este jueves en un comunicado.

Los agentes descubrieron la infraestructura de forma casual mientras realizaban un registro en busca de armas, y destacaron que se trata del primer refugio hallado en el territorio con un nivel de articulación y sofisticación tan elevado.

"El búnker se desarrolla a través de tres distintos ambientes subterráneos: un dormitorio, un servicio higiénico y una verdadera 'cámara de fuga', corazón de todo el sistema", se detalla en el comunicado.

En esta última estancia se localizó una pesada trampilla de hormigón armado, invisible desde el exterior, que se abría mediante un sofisticado mecanismo eléctrico oculto capaz de accionar el pasaje secreto hacia la superficie, y que conectaba con un estrecho túnel subterráneo de cerca de 120 metros.

El corredor estaba excavado en las profundidades del terreno y diseñado específicamente para permitir una rápida vía de escape hacia una zona rural cercana.

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La longitud del pasadizo, la compartimentación de los espacios, los accesos ocultos y la compleja arquitectura global del búnker hacen sospechar a los investigadores que se encuentran ante una de las estructuras clandestinas más avanzadas jamás halladas en la comarca de la Locride (sur).

La investigación de las autoridades italianas continúa abierta para identificar a quienes construyeron y utilizaron este refugio, así como para localizar al propietario legal del inmueble bajo el cual se ocultaba.