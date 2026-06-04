FundéuRAE: “decoración dopaminérgica”, mejor que “dopamine decor”

Es frecuente encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “Varias expertas analizan el futuro del Dopamine Decor, un fenómeno surgido en redes sociales basado en muebles de colores saturados”, “Claves para transformar tu espacio con Dopamine Decor” o “Esta tendencia se inspira en el dopamine decor, buscando provocar alegría a través de combinaciones vibrantes”.

A partir del sustantivo “dopamina”, que el diccionario académico recoge con el significado de ‘neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los ganglios basales del cerebro’, se ha formado el adjetivo “dopaminérgico”, que, según el “Diccionario panhispánico de términos médicos”, puede emplearse con el sentido de ‘aplicado a una sustancia química o a su acción: que tiene efectos semejantes a los de la dopamina’.

Por extensión semántica, por tanto, la expresión inglesa “dopamine decor”, con la que se alude a aquella decoración que juega con la psicología del color para generar bienestar, puede sustituirse en español por “decoración dopaminérgica”.

Además, se recuerda que tiene un carácter meramente descriptivo, por lo que no precisa de mayúsculas iniciales.

Por lo tanto, en los enunciados del principio habría sido preferible escribir “Varias expertas analizan el futuro de la decoración dopaminérgica, un fenómeno surgido en redes sociales basado en muebles de colores saturados”, “Claves para transformar tu espacio con decoración dopaminérgica” y “Esta tendencia se inspira en la decoración dopaminérgica, buscando provocar alegría a través de combinaciones vibrantes”.

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Cabe señalar que, si se prefiere el uso del anglicismo, lo recomendable es escribirlo en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

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