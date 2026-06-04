Marlaska critica el reglamento de retornos europeo porque "podrían vulnerarse valores" UE

"Entendemos que podrían vulnerarse no solo los valores de la Unión Europea, legislación, sino también legislación internacional, como un principio esencial y básico de la protección internacional", dijo Marlaska a su llegada al consejo de ministros de interior de la UE en Luxemburgo.

A estos centros de migrantes "pueden ser remitidos familias con menores, incluso si no tienen ningún punto de conexión con esos terceros países", dijo el titular de Interior, que apuntó que el período de internamiento en los mismos podría alcanzar los 24 meses.

Desde la aproximación general a la que llegaron los países de la UE sobre este reglamento, España se mostró en contra de la creación de estos centros de internamiento que los Estados miembros pueden establecer a través de acuerdos bilaterales con terceros países, bajo la condición de que se respeten los derechos humanos, entre otros requisitos.

El pasado lunes, las instituciones europeas alcanzaron un acuerdo político que sella las bases de este reglamento que deberá ser aprobado ahora por la Eurocámara, y luego por el Consejo de la UE antes de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión para su entrada en vigor.

"Nos parece absolutamente desproporcional, muy difícil de colegir en los valores de la Unión Europea, también internos españoles, y que pueden conllevar que una persona en esa situación de solicitud de protección internacional se vea abocada, mientras la tramitación, en su caso, mientras el retorno, etcétera, a una privación de libertad superior a la que sería si se le imputara un delito, incluso un delito grave", explicó.

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Así, España "no puede apoyar un Reglamento de Retornos de estas características que ha entrado dentro de lo que son esas llamadas 'soluciones innovativas' que entendemos que lo que hacen es conculcar el espíritu de la política migratoria común europea", zanjó Marlaska.