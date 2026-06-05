Mundo
05 de junio de 2026 a la - 13:40

Bolsa de Londres cierra casi plana (+ 0,07 %) tras la caída de Wall Street y las mineras

Imagen sin descripción

Londres, 4 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes casi plana, con una ligera subida del 0,07 %, tras la caída de Wall Street por unos datos de empleo estadounidenses mejores de lo esperado y a pesar la debilidad de los valores mineros.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 7,73 puntos hasta 10.368,05, mientras que el secundario, el FTSE 250, descendió un 1,04 %, hasta 23.060,74 puntos.

En este contexto, la tabacalera Imperial Brands fue la mayor beneficiada del día en el parqué londinense, con un aumento del 2,79 %, seguido de la multinacional Unilever, que agregó un 2,71 % y la empresa gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que creció un 2,42 %.

Por el contrario, el sector más perjudicado en la City este viernes fue el minero, encabezado por Fresnillo (-6,22 %), Endeavour Mining (-5,89 %), Antofagasta (-5,70 %), y Anglo American (-5,16 %) que coparon el podio de perdedores con amplias caídas.