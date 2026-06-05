Buenos Aires celebra una 'misa ricotera' en despedida al 'Indio' Solari, de los Redondos

La convocatoria de los 'ricoteros' no se hizo esperar: antes de la caída del sol miles de personas ya se concentraban en Plaza de Mayo, la más importante de Buenos Aires, para despedir al artista que encarnó un verdadero fenómenos de masas.

Personas de todas las edades se reunieron desde la tarde del viernes en grupos de amigos para cantar o saltar al unísono en reiterados 'pogos' al ritmo de las canciones compuestas por el 'Indio', en un ambiente más festivo que de luto.

Gilda Lazarte, de 24 años, llegó a la Plaza de Mayo junto a sus amigos, según dijo a EFE, para "despedir a la mayor influencia de la Argentina": Es mi ídolo desde muy chica. Estamos todos acá muy tristes por la pérdida de un grande".

El músico, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -el verdadero nombre de la banda que fundó a mediados de la década de 1970- convocó multitudes de hasta 300.000 personas en rituales que sus fanáticos llamaron 'misas ricoteras' y que este viernes tuvo versiones más reducidas en el centro de Buenos Aires pero también en ciudades como Rosario, Mar del Plata y Córdoba.

Carolina Álvarez, de 54 años, se acercó junto a amigos al centro de la ciudad de Buenos Aires para conmemorar la trayectoria del artista, al que, según relató a EFE, sigue desde hace décadas.

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"La primera vez que vi al Indio era chica, tendría 16 o 17 años y tengo 54. Escuché (el disco) 'Oktubre' en 1984 u 1985 (el disco salió en 1986)", dijo.

En la tarde del viernes, la familia de Solari comunicó a través de redes sociales que organizaría una "despedida pública" para que la población pueda acercarse, pero hasta el momento no se ha conocido lugar ni horario concreto.

En opinión de Álvarez, hace falta organizar una despedida a la altura del fanatismo popular: "Un lugar donde vayamos todos, los seguidores de siempre y las nuevas generaciones que tiene el 'Indio'. Nosotros somos la generación que se está yendo".

Las banderas con referencias a la obra de Solari se multiplicaron en la Plaza de Mayo, donde los vendedores callejeros ofrecían camisetas y recuerdos con el rostro del cantante.

Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina, donde brilló como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años, tras una larga lucha contra el Parkinson, según confirmó un parte policial oficial al que accedió EFE.

El cantante forjó junto a Los Redondos un fenómeno cultural multitudinario sin precedentes pese a mantenerse al margen de la industria musical.

A pesar de su estilo poético, críptico y metafórico, las letras de las canciones de Los Redondos y de su etapa posterior forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, que repiten cotidianamente algunas de sus estrofas en conversaciones, consignas políticas, pintadas callejeras, banderas en las canchas de fútbol y hasta en la decoración de buses que recorren las ciudades del país.