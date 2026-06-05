Ciudad de México percibe sismo de magnitud 5,2, ubicado en Guerrero y sin daños reportados

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó -inicialmente- de un temblor preliminar de magnitud 5,6 localizado 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, a las 14:55 hora local (20:55 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros.

Minutos después, el organismo actualizó el reporte y ajustó la magnitud a 5,2, con localización de 27 kilómetros al suroeste de Ometepec y a una profundidad de 5 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que, “al momento”, no se reportaban afectaciones y que se mantenía el monitoreo, tras establecer comunicación con unidades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar del sismo.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) indicó que registró el temblor a las 14:55:08 horas, pero que no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada durante los primeros segundos “no superó los niveles de activación” de magnitud 6.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el movimiento telúrico se percibió en algunas zonas de la capital, pero que, debido a su intensidad y aceleración, no se activaron las alertas sísmicas y añadió que, aun así, se desplegaron los protocolos de emergencia.

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El sistema de video vigilancia C5 de la capital mexicana detalló que el temblor no ameritó la activación de la alerta a través del sistema de altavoces y que se mantenía el monitoreo con cámaras para detectar posibles situaciones de riesgo.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado informó que estableció comunicación inmediata con presidentes municipales de distintas regiones del estado y que se activaron los protocolos de monitoreo correspondientes.

“Hasta este momento no se reportan daños ni afectaciones”, indicó Salgado.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló que, de acuerdo con reportes preliminares, el epicentro se ubicó entre Guerrero y Oaxaca y pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y conservar la calma.

El pasado 6 de mayo, al menos 37 millones de personas participaron en el primer simulacro a nivel país de sismos de este año en México, para el que se enviaron alertas sísmicas a los teléfonos móviles de todo el país y se usó el sonido en altavoces en la capital, con el objetivo de prevenir y reforzar a la población ante una emergencia real.

El simulacro se realizó apenas dos días después de que un sismo de magnitud 6 sacudiera el sur y el centro del país, cuyo epicentro fue en el estado de Oaxaca (sur) y en el que no se registraron víctimas mortales.