Ciudadanos exigen el desbloqueo de carreteras en una movilización en el centro de Bolivia

La movilización fue convocada por una veintena de instituciones locales bajo el nombre de 'Marea Blanca por la Paz' y recorrió varias calles del centro de la ciudad durante esta jornada de feriado ampliado por la festividad de Corpus Christi.

La marcha, que concluyó en la plaza principal 14 de Septiembre, se caracterizó por el uso de prendas y banderas blancas como símbolo de pacificación, además de constantes consignas que exigían el "desbloqueo" de las carreteras.

Uno de los sectores con mayor presencia fue la Cámara Departamental de Transporte, que movilizó un par de camiones de alto tonelaje que avanzaron entre bocinazos y portando banderas de Bolivia, de colores rojo, amarillo y verde, algunas adornadas con moños negros en señal de luto.

"Estamos aquí presentes para alzar la voz por los choferes que están secuestrados en la carretera, choferes que están sin poder comer, sin poder dormir y con el riesgo de que sus unidades sean vandalizadas", dijo a EFE Luis Jiménez.

En la manifestación también participaron asociaciones de mecánicos, regantes, médicos y personas de distintas edades, que pidieron el levantamiento de los bloqueos para que retorne la normalidad.

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Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Durante el conflicto murieron siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Esta jornada, Paz llamó nuevamente llamó a los principales dirigentes de los sectores movilizados a dialogar y a "no dejarse usar" por Morales, a quien acusó de financiar las protestas con recursos procedentes del "narcotráfico".

El mandatario también utilizará los "instrumentos legales" que le permite la Constitución, que prevé la figura del estado de excepción, aunque sostuvo que será mediante el diálogo que se superarán los bloqueos.

El Senado aprobó en la víspera un proyecto de ley que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas en casos de "conmoción interna". La iniciativa pasó ahora a consideración de la Cámara de Diputados.