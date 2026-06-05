Cruz Roja denuncia un ataque a sus voluntarios en el epicentro del brote de ébola en RDC

El "violento ataque", indicó FICR este viernes en un comunicado, se produjo el pasado día 1, y en él varios voluntarios resultaron heridos.

"Condenamos este acto inaceptable y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los voluntarios afectados y a sus familias", señaló la federación.

Muchos de los contagios de ébola en el actual brote se han producido en funerales, ya que el virus puede seguir siendo altamente contagioso en los cadáveres y el contacto directo con éstos durante las exequias tradicionales de la zona es uno de los principales vectores de transmisión.

Voluntarios de Cruz Roja trabajan en la zona por facilitar entierros "seguros y dignos" en los que no haya contacto directo, aunque en ocasiones las medidas sanitarias son recibidas con protestas de poblaciones al considerar que no pueden despedirse del difunto de acuerdo a .as costumbres locales.

"Entendemos que los procedimientos actuales suponen un reto para las comunidades que desean mantener sus ritos funerarios, pero seguimos comprometidos a compatibilizar la necesidad de contener el brote con el respeto a las costumbres, tradiciones y la dignidad locales", destacó el comunicado de FICR.

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Agregó que los ataques contra voluntarios "no solo ponen vidas en peligro, sino que también socavan los esfuerzos para contener el brote y proteger a las comunidades".

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la RDC por ahora se han confirmado 381 casos, mientras que 64 personas han fallecido, y en la vecina Uganda los contagios ascienden a 16, con un fallecimiento.