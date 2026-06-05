Defensa denuncia violación al debido proceso en caso de presunta corrupción en PDVSA

"A nuestro juicio, las distintas fases de este proceso han dejado de ser un espacio de justicia para operar al margen de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales suscritos por la república, ocasionando la ruptura del debido proceso", señaló García a los medios a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.

El jurista explicó que los acusados están siendo juzgados en condiciones de desigualdad y de forma discriminada, porque fueron detenidos sin orden judicial y sin haber estado en una situación de flagrancia.

Además, dijo que en las fases iniciales del proceso se les impidió designar a sus abogados de confianza y se les dificultó el acceso oportuno al expediente judicial.

"Aún con el acceso limitado que hemos obtenido, hemos detectado un desorden enorme procesal, actas y autos sin firmas de los intervinientes, piezas cuya nomenclatura se desconoce y ausencia de números de folios, de cierre, todo lo cual genera una inseguridad jurídica", agregó.

García denunció que se pretende imponer que el juicio continúe de manera telemática cuando se han llevado a cabo más de 16 audiencias de forma presencial.

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"La audiencia ha sido diferida en dos ocasiones (...) debido a que el director del (centro penitenciario) Rodeo I, se niega a cumplir con la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del juzgado, ordenando al tribunal, a los procesados y a sus abogados de confianza las reglas del debate que mejor le parezca", subrayó.

García exigió el que el juicio sea público, en el que se permita el ingreso como observador de la Defensoría del Pueblo y de relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Aissami fue detenido el 9 de abril de 2024, según informó el entonces fiscal general, Tarek William Saab, luego de más de un año de silencio en medio de investigaciones por un escándalo de corrupción que le llevó a renunciar a su cargo como presidente de PDVSA y ministro.

Además de El Aissami, también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa.

Según explicó la Fiscalía en ese momento, las autoridades detectaron y desmantelaron "una red de funcionarios" que "usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales" mediante "la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación" de PDVSA.

Por el caso se habían anunciado más de 60 detenciones.