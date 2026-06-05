El caso de Montenegro impulsa nuevas ideas para la ampliación de la UE

“Cuando se lleven a cabo las reformas, debe producirse un avance. Queremos recompensar las reformas con una integración real”, afirmó en la rueda de prensa final al encuentro, que reunió a los líderes de los Veintisiete con los seis países de los Balcanes Occidentales -Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro-, todos en proceso de adhesión.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que la Unión Europea estudia “nuevas ideas para agilizar y acelerar el proceso y aumentar la motivación” de los socios balcánicos. “El futuro de los Balcanes está en la Unión Europea”, aseguró.

El presidente de Montenegro, Jakov Milatović, anfitrión de la cumbre, sostuvo que el objetivo de que su país se convierta en el vigésimo octavo Estado miembro de la UE en 2028 es “realista y alcanzable” y afirmó que Montenegro “está listo para la fase final” de las negociaciones de adhesión.

“Montenegro ya demuestra en muchos ámbitos que actúa como un Estado miembro”, subrayó.

Milatović destacó además que la cumbre, celebrada en el año en que Montenegro conmemora el vigésimo aniversario de su independencia, “será recordada como el acontecimiento diplomático más significativo de la historia moderna del país”.

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Costa anunció que la UE ha comenzado a redactar el tratado de adhesión de Montenegro y destacó que, “por primera vez desde 2013”, Bruselas cuenta “los días para la próxima ampliación”.

Von der Leyen desveló además nuevas iniciativas para profundizar en la integración gradual de los Balcanes Occidentales en la UE.

Entre ellas figuran una cooperación más estrecha con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) para reforzar la resiliencia frente a ciberamenazas y un nuevo programa de movilidad financiado por la UE que permitirá a hasta 100 funcionarios de los Balcanes Occidentales adquirir experiencia profesional en administraciones de Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea confirmó asimismo la intención de extender el programa de viajes juveniles DiscoverEU a los ciudadanos de los seis socios balcánicos a partir de 2027.

También destacó la integración del país en la zona única de pagos en euros (SEPA), la extensión del programa DiscoverEU a Montenegro a partir de 2027 y las negociaciones para reducir los costes de itinerancia móvil (‘roaming’).

“Determinación y confianza”, resumió Von der Leyen al definir el espíritu de la jornada.