El desempleo cae en Canadá al 6,6 % y alivia las preocupaciones sobre una recesión técnica

Los datos suponen el primer aumento significativo del empleo desde noviembre de 2025 y contrastan con la pérdida neta de 112.000 puestos registrada durante los cuatro primeros meses de 2026. Además, la tasa de empleo aumentó dos décimas hasta el 60,7 %, su primer avance desde noviembre del año pasado.

La mejora llega apenas una semana después de que EC revelara que el producto interior bruto (PIB) permaneció estancado en el primer trimestre de 2026 tras la contracción del 0,2 % registrada en el último trimestre de 2025.

En términos anualizados, la economía cayó un 0,1 %, lo que situó al país técnicamente en recesión al registrar un segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reconoció esta semana que la economía presenta "debilidades", aunque defendió que parte de esa desaceleración es consecuencia de las políticas de su Gobierno, como la reducción de la inmigración y la contención del gasto público.

Carney sostuvo que el país se encuentra en una fase de transformación destinada a construir una economía "más fuerte, resiliente e independiente".

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Los datos laborales de mayo señalan que el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por la contratación a tiempo completo, que aumentó en 154.000 personas, compensando prácticamente las pérdidas acumuladas entre enero y abril.

La creación de puestos de trabajo fue además generalizada. Los mayores avances se registraron en la construcción, con 27.000 empleos adicionales; información, cultura y recreación, con 19.000; transporte y almacenamiento, con otros 19.000; y alojamiento y restauración, con 17.000. En contraste, el comercio mayorista y minorista perdió 35.000 puestos.

La construcción resulta especialmente relevante porque había sido uno de los sectores que mostraban debilidad en los datos del PIB del primer trimestre.

No obstante, algunos indicadores siguen reflejando fragilidad económica. El sector manufacturero, afectado desde comienzos de 2025 por la incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses, continúa por debajo de los niveles previos, mientras que el comercio minorista mantiene una tendencia descendente.