El Salvador perdió 87.000 hectáreas de cobertura arbórea en casi 25 años, alerta una ONG

La Mesa Permanente expuso -en un comunicado difundido en redes sociales- que un 15 % (13.000 hectáreas) se perdieron entre 2019 y 2025, y señaló que "la pérdida de árboles no es solo un dato, se traduce en la destrucción de zonas de recarga acuífera, incremento de la temperatura local, erosión de suelos y la pérdida de biodiversidad".

Para la MPGR "el avance desmedido de la frontera urbanística, la falta de orden territorial con enfoque de gestión de riesgos y la debilidad en la aplicación de las normativas ambientales están dejando desprotegidas las cuencas hidrográficas más importantes del país".

"Este 2026 representa un punto crítico. Las comunidades salvadoreñas, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y exclusión histórica, se enfrentan a un escenario de vulnerabilidad extrema, derivado de una alarmante combinación: la degradación acelerada de los, ya escasos, bienes naturales y los impactos del cambio climático", alertó la organización.

Este viernes, al menos quinientos salvadoreños de diferentes zonas del país expresaron su rechazo a la exploración y explotación de minería metálica, permitida por ley desde el 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, y pidieron -con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente- que se derogue la normativa.

La explotación minera en el país, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.

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De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), el 67,3 % de la población considera que la minería beneficia poco o nada a la población salvadoreña.

El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde 2017 pero esta fue revertida por iniciativa legislativa del presidente Bukele, quien aseguró, sin presentar estudios o pruebas, que el país posee los yacimientos de oro "con mayor densidad por km2 en el mundo".

La restauración de los ecosistemas es fundamental, puesto que los bosques, los océanos, los humedales y los suelos son sumideros de carbono y, en buen estado, mejoran la calidad del aire, de acuerdo con las Naciones Unidas, defienden los ambientalistas.

Además, la mitad del PIB mundial depende de los ecosistemas en mencíon, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management (BSM-UPF) en colaboración con Fundación Naturgy y Nactiva.