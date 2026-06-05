Enrique Vargas, referente de la cooperación cultural iberoamericana, Premio OCIb 2026

Con este galardón se reconoce su trayectoria y su contribución al impulso de la cooperación cultural entre los países iberoamericanos.

Tras recibir el premio, Enrique Vargas ha agradecido la distinción y ha destacado que buena parte de su trayectoria profesional ha estado dedicada a contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano como uno de los pilares fundamentales de la cooperación entre los países de la región.

El galardonado ha expresado que uno de los hitos más relevantes de ese recorrido ha sido “la construcción y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento que reconoce la diversidad cultural como patrimonio común, los derechos culturales como parte inseparable de los derechos humanos y la cooperación cultural como una herramienta estratégica para el desarrollo de las sociedades”.

Asimismo, ha agradecido el reconocimiento recibido y ha recalcado que “los avances alcanzados en el ámbito de la cooperación cultural son fruto del trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento del espacio iberoamericano”.

El acto ha reunido a representantes institucionales, culturales y sociales vinculados al espacio iberoamericano, así como a entidades comprometidas con la promoción del diálogo y la cooperación entre los países de la comunidad iberoamericana.

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El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que la cultura "ha dejado de ocupar un espacio secundario en la agenda internacional para convertirse en un elemento central de la cooperación entre países", al tiempo que ha destacado la contribución de Enrique Vargas a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano.

Ha señalado que la labor desarrollada por el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB ha sido “fundamental” para impulsar proyectos compartidos y reforzar una comunidad que comparte una historia común y mira al futuro desde la diversidad y el respeto mutuo.

Asimismo, ha puesto en valor la estrecha colaboración que la Diputación mantiene con la Secretaría General Iberoamericana, una relación que ha contribuido a consolidar La Rábida como uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad iberoamericana de naciones.

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha destacado la estrecha vinculación de Huelva con el mundo iberoamericano y el papel de la cultura como herramienta para construir puentes de entendimiento entre los pueblos.

El presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, ha defendido la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con Iberoamérica a través de la cultura y la colaboración entre instituciones públicas y privadas, que hace posible proyectos como el Otoño Cultural Iberoamericano y el propio Premio OCIb.