FundéuRAE: “superviviente a largo plazo”, mejor que “largo superviviente”

Sin embargo, en ocasiones se encuentran en los medios de comunicación frases como “Se presenta la primera guía para el tratamiento de los largos supervivientes de cánceres de la sangre”, “El reto de convertirse en largo superviviente cuando el cáncer te golpea en la niñez” o “Las mujeres con cáncer de mama son un ejemplo de largas supervivientes”.

El adjetivo “largo”, cuando alude a una duración, se suele aplicar a una entidad no animada, pero no se combina con sustantivos referentes a personas. Por tanto, se desaconseja su uso para hablar de aquellos pacientes que, transcurridos cinco años o más desde que fueron diagnosticados y tratados, no han sufrido una recaída en la enfermedad que les fue diagnosticada, y se recomienda emplear en su lugar la expresión “superviviente a largo plazo”.

Así, los ejemplos del principio quedarían de esta forma: “Se presenta la primera guía para el tratamiento de los supervivientes a largo plazo de cánceres de la sangre”, “El reto de convertirse en superviviente a largo plazo cuando el cáncer te golpea en la niñez” y “Las mujeres con cáncer de mama son un ejemplo de supervivientes a largo plazo”.

Sí es posible el uso de “largo” referido a una persona en contextos coloquiales para expresar que es alta o con el sentido de ‘astuta, lista’, recogido en el “Diccionario de la lengua española”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.