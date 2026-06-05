Irlanda prohíbe la entrada a los ministros israelíes de Seguridad Nacional y de Finanzas

Martin anunció la medida a la cadena pública irlandesa RTE en Montenegro, donde asiste a una cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, justificó la prohibición al recordar que las palabras y acciones de los dos ministros israelíes "equivalen a un deseo de ver la eliminación de los palestinos de Palestina”.

Francia ya vetó la entrada en su territorio al colono ultraderechista Ben Gvir el pasado mes, a raíz de una imágenes en la que se le veía humillando a activistas detenidos de la flotilla para Gaza.

A este respecto, Martin ha pedido a Bruselas y otros socios comunitarios que se impongan más sanciones contra Ben Gvir y Smotrich.

"En mi opinión, su comportamiento también justifica sanciones a nivel de la Unión Europea, y eso es algo que plantearemos. Que podamos obtener suficiente apoyo en toda la Unión Europea es otra cuestión", indicó el primer ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado, el Ministerio irlandés de Jusiticia agregó después que la prohibición a los viajes, ya en vigor, impide la entrada a aquellos miembros del Gobierno de Israel "que han desempeñado un papel fundamental en fomentar la catástrofe que se está desarrollando en Gaza".

"El ministro de Justicia, Asuntos Internos y Migración (Jim O'Callaghan) ha instruido a los funcionarios de inmigración para que denieguen la entrada a Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, y a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, en caso de que intenten entrar en el país", concluyó la nota.