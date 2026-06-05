Justicia francesa investigará trato israelí a la flotilla de Gaza como crímenes de guerra

Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia (PNAT) indicaron este viernes a EFE que la investigación preliminar se ha lanzado a partir de los elementos que le trasladó el Ministerio de Exteriores.

El objetivo es aclarar si los miembros de la flotilla fueron víctimas de torturas, de acuerdo con la definición de la Convención de Nueva York del 10 de diciembre de 1984, y de crímenes de guerra.

De las pesquisas se encargan los gendarmes de la Oficina de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad, los Genocidios y los Crímenes de Guerra (OCLCH).

El pasado 29 de mayo, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot indicó que había remitido a la justicia este asunto al recibir los testimonios de los miembros franceses de la Flotilla para Gaza por los malos tratos durante su detención provisional en Israel.

Había 37 franceses entre los miembros de la Flotilla para Gaza, que fue interceptada en alta mar cerca de Chipre por el Ejército israelí, y luego sus integrantes fueron conducidos a Israel a la fuerza.

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El ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, colgó en sus redes un vídeo en el que se veía junto a los activistas detenidos de la Flotilla esposados de rodillas y humillados.

En paralelo a su iniciativa de llevar el caso ante la justicia, Barrot anunció igualmente sanciones contra Ben Gvir, al que Francia prohíbe la entrada en su territorio.