Kim Jong-un visita un navío de guerra antes de la visita de Xi Jinping a Corea del Norte

Acompañado de su hija Kim Ju-ae, cada vez más vista como sucesora, el mandatario visitó el pasado jueves el destructor Kang Geon de la Armada norcoreana durante el inicio de sus pruebas de evaluación, según KCNA.

Kim destacó la importancia de un "fortalecimiento rápido" de las fuerzas navales norcoreanas para dotarlas de capacidades de "disuasión en la guerra nuclear" y poder "infligir golpes fatales al enemigo en cualquier momento, tanto bajo el agua como en la superficie".

El desarrollo y la producción de "armas submarinas secretas", así como la construcción de destructores de 10.000 toneladas, fueron otros de los puntos destacados por el mandatario norcoreano durante su inspección del navío.

La información sobre la visita llega un día después de que los medios oficiales de China y de Corea del Norte desvelaran que Xi visitará Pionyang este lunes y hasta el martes, confirmando la reactivación de una relación marcada por la alianza histórica, la dependencia económica de Pionyang y los intentos de China de preservar su influencia en plena aproximación norcoreana a Rusia.

El viaje del mandatario chino llega tras reunirse a mediados de mayo en Pekín con el presidente estadounidense, Donald Trump, una cita en la que ambos confirmaron una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kim ha reiterado que la disuasión nuclear es prioritaria y que no dialogará con Washington o Seúl si insisten en la desnuclearización, mientras que China ha rebajado en los últimos años su oposición al programa nuclear norcoreano en favor de la estabilidad regional.