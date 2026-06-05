La Bolsa española sube el 0,38 % pese a la caída de Wall Street tras el buen dato de paro

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 68,9 puntos, ese 0,38 %, y terminó de negociar en los 18.344,9 puntos. En la semana, el selectivo español acumuló pérdidas del 0,09 %, mientras que en lo que va de año, se revaloriza el 5,99 %.

El IBEX abría la jornada con avances y mantuvo la tendencia positiva durante el resto de la sesión, e incluso llegó a tocar un máximo intradía en los 18.500 puntos, a pesar de la apertura negativa de la bolsa neoyorquina, lastrada también por el sector tecnológico, y en una jornada de estancamiento en las negociaciones en el marco de la guerra con Irán.

De los grandes valores, el gigante textil Inditex repuntó el 1,74 %, la quinta mayor subida del IBEX; la energética Iberdrola, el 1,48 %; y Repsol, también dedicada a la energía, el 0,74 %; mientras el banco BBVA perdió el 1,22 %, tercer peor puesto de la tabla; Telefónica, el 0,79 %; y Banco Santander, el 0,5 %.