La ONU avisa de crecientes necesidades humanitarias en el Líbano y pide otros 330 millones

"Las necesidades humanitarias se disparan con cada día de conflicto, nuestro trabajo está lejos de haber terminado", alertó el coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, durante la presentación de la nueva petición.

"Hoy, pedimos 331,5 millones de dólares adicionales para mantener esfuerzos vitales para 1,4 millones de personas, llevando hasta los 639,9 millones nuestra petición total para el llamamiento urgente hasta agosto de este año", agregó el también coordinador general.

Desde comienzos del pasado marzo, el Líbano es golpeado por una guerra con Israel que ha causado más de 3.500 muertos, 10.000 heridos y un millón de desplazados de las regiones más afectadas por la violencia, principalmente el sur del país, los suburbios meridionales de Beirut y el oriental Valle de la Bekaa.

Riza explicó que a lo largo de los últimos tres meses de conflicto han podido ayudar a unas 680.000 personas en el país tras haber recibido unos 190 millones de dólares en donaciones.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió durante el acto de que la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de los afectados es cada vez mayor.

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"Mientras la guerra continúe, la crisis humanitaria se agravará. Un gran número de desplazados no podrá regresar pronto a los pueblos y aldeas que han quedado completamente destruidos, y cuanto mayor sea la destrucción, más difícil será el regreso", sentenció el jefe de Gobierno.