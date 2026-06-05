La refinería Dangote de Nigeria supera los 700.000 barriles diarios en una prueba

La prueba fue realizada por las empresas licenciantes del proceso de refinado y supone "un nuevo hito para la instalación", afirmó en un comunicado difundido a última hora del jueves el Grupo Dangote.

El vicepresidente de Petróleo y Gas de la empresa, Devakumar Edwin, señaló que "el aumento de capacidad forma parte de un plan para elevar la producción hasta 1,4 millones de barriles diarios en los próximos treinta meses".

Según Edwin, esa expansión permitiría situar a la instalación "entre las mayores refinerías del mundo", generará empleo e impulsará la actividad industrial en Nigeria.

La refinería, propiedad del multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África, inició la producción de combustibles en 2024 y desde entonces ha incrementado progresivamente la fabricación de gasolina, diésel y combustible para aviación.

No solo abastece al mercado nigeriano, sino que también exporta a otros países africanos, así como a mercados de Europa, Estados Unidos y Arabia Saudí, según detalló la propia empresa.

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Dangote alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán y ha ayudado a Nigeria a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible.

Así, según la compañía, "el complejo ha contribuido a reducir la dependencia de Nigeria de los combustibles importados y a reforzar la seguridad energética del país".

La refinería, ubicada en la zona de libre comercio de Lekki, cerca de Lagos (sur), tiene actualmente una capacidad nominal de 650.000 barriles diarios y es considerada una de las mayores infraestructuras industriales construidas en África.