Machado habla con hermano de nobel iraní Narges Mohammadi sobre presos políticos del mundo

"Tuve el honor de reunirme con Hamidreza Mohammadi en Oslo, hermano de Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, cuya valentía y compromiso con la libertad continúan inspirando a personas en todo el mundo", dijo Machado en un mensaje en X escrito en inglés en el que volvió a exigir la libertad de la activista iraní.

"Discutimos la situación de los presos políticos en Irán, Venezuela y en todo el mundo. Aquellos que arriesgan todo por la libertad y la justicia nos inspiran a todos, y su causa debe permanecer en el centro de los esfuerzos de la comunidad internacional", añadió la opositora en el mensaje que acompañó con fotos del encuentro.

La líder opositora venezolana regresó esta semana a la capital noruega para asistir al Oslo Freedom Forum, donde se han dado cita de movimientos prodemocráticos a favor de la democracia y los derechos humanos de todo el mundo.

Machado ya había pedido la libertad inmediata e incondicional de Narges Mohammadi, tras su detención en diciembre junto a otros activistas por las autoridades de Irán por la "expresión de consignas que violaban las normas".

Narges Mohammadi se encontraba en libertad condicional para el momento de su detención en diciembre y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.