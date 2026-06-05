Milán baja un 0,56 % atenta a la Fed tras el buen dato de empleo en Estados Unidos

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,59 % hasta los 52.534,55 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 379 millones de acciones por un valor de unos 3.190 millones de euros (unos 3.679 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, condicionado por la apertura en negativo de Wall Street y la cautela generalizada en las plazas europeas, reaccionó con nerviosismo a un incremento de los puestos de trabajo estadounidenses que duplicó las previsiones, en una sesión con escasas novedades diplomáticas respecto a las tensiones en Oriente Medio.

Las pérdidas estuvieron lideradas por la tecnológica Stmicrolelectronics, cuyas acciones cayeron un 5,87 %, seguida de la multinacional de cables Prysmian (-3,49 %), la automovilística Stellantis (-3,19 %), la entidad bancaria Unicredit (-1,38 %) y el fabricante de tubos de acero Tenaris (-1,02 %).

Por el contrario, las mayores ganancias de la sesión las registró la empresa de telecomunicaciones Inwit, que subió un 3,31 %, seguida de la distribuidora de gas Italgas (3,09 %), el grupo de servicios públicos de agua y energía Hera (2,08 %), la compañía de bebidas alcohólicas Campari (1,96 %) y la eléctrica Terna (1,76 %).