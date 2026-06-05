Otros 208 migrantes regresan a Venezuela en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

En un mensaje en Telegram, la misión indicó que entre los 208 retornados hay 171 hombres, 17 mujeres, 12 niñas y 8 niños, quienes fueron recibidos por autoridades y funcionarios de seguridad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cercano a Caracas.

Todos "están listos para el gran reencuentro familiar, así como para cumplir con protocolos de seguridad y salud que hemos dispuesto para ellos", añadió en el mensaje el programa.

Más temprano, la Gran Misión Vuelta a la Patria también informó sobre el retorno de 158 migrantes venezolanos, quienes llegaron al aeropuerto en un vuelo proveniente de México.

Casi 160 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

El Ministerio de Interior recordó a finales de mayo que desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos.