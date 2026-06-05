Otros tres detenidos por los disturbios en Inglaterra tras el asesinato de un estudiante

Los tres han sido acusados de desorden violento e identificados como Connor Bishop, de 24 años; Reece Robinson, de 21, y Noah Etherington, de 18, quienes deberán comparecer este viernes ante la Corte de Magistrados de Southampton, añadió la fuente.

Además de estos tres, dos hombres fueron acusados el jueves en relación con los disturbios. Se trata de Matt Styler, de 50 años, acusado de agredir a un agente de policía, y Daniel Frost, de 44, al que se han presentado cargos por alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva. Los dos comparecieron el jueves ante el mismo tribunal de Southampton.

La muerte de Nowak, blanco británico de origen polaco, causó una gran conmoción en el Reino Unido después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía y difundidas esta semana mostrasen al chico tumbado en el suelo en una calle de Southampton mientras los agentes lo esposaban, pero ignorando sus quejas de que estaba herido.

Al lado de Nowak, otro joven de 23 años llamado Vickrum Digwa, también británico y de religión sij, hablaba de pie con los agentes y acusaba al chico de haber proferido insultos racistas contra él. Minutos después Nowak, perdió la vida.

La polémica por la actuación de la Policía provocó la indignación de un grupo de personas, que el martes por la noche provocaron disturbios en las calles de Southampton y arrojaron todo tipo de objetos contra los agentes que trataban de mantener el orden.

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Nowak era estudiante de Finanzas en la Universidad de Southampton y fue asesinado el 3 de diciembre de 2025. El asesino del chico fue condenado el lunes a cadena perpetua, con un mínimo de 21 años en prisión.