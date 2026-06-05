The Cure toma la noche barcelonesa con un arrebatador concierto en el Primavera Sound

Agazapado tras su guitarra, Robert Smith se ha presentado ante unos cuantos miles de personas, cifra incontable, para defender de una tacada 'Alone', 'Pictures of you' y 'High' con una contundencia que poco tiene que ver con sus 67 años.

A estos hay que sumar otros 16.000 fans que han seguido la velada barcelonesa desde sus casas gracias a la retransmisión oficial del concierto, algo así como la vía tecnológica para democratizar un ciclo para nada barato.

Hacía cuatro años que los de Crawley no se pasaban por la capital catalana y, este viernes, protagonistas absolutos del Primavera Sound, han dado himnos del género como 'Lovesong' o 'In Between Days' para que el viento del Mediterráneo los arrastrara ciudad adentro como recordatorio de que aquí estaban.

Con mucha menos presencia de 'Songs of a Lost World', un último trabajo que en anteriores apariciones había ido mucho más allá del inicio y el final de hoy, The Cure ha repasado una extensísima carrera con un sonido sorprendentemente limpio para lo abierto de la explanada, algo que se puede achacar en gran parte a la extraordinaria condición vocal de Smith.

Así, la noche se ha mecido entre post-punk, rock gótico y new wave, con un cielo moteado por el brillo de 'The Last Day of Summer', 'Fascination Street', 'A Forest' y 'End Song', corte previo a los bises.

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Después de una breve pausa, 'Lullaby' y 'Hot Hot Hot!!!' han puesto los cimientos para que el público se pudiera desplomar sin miedo con 'Friday I'm in Love', 'Close to Me' y 'Boys Don't Cry', última golosina de la noche tras dos horas y media de concierto.

En la otra punta del Fòrum, los primeros compases de 'Chuck's mantra' del compositor estadounidense Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury, anunciaban que el country también tenía espacio en el Primavera, tras lo que ha seguido con 'High Hopes' y 'Writing's On The Wall' para terminar de ganarse al público.

Pese al solapamiento con The Cure, Role Model ha puesto a bailar a sus fieles al ritmo de cortes como 'Some protecto', uno de los más aclamados, 'Scumbag' o 'The Dinner', en una velada en la que ha habido hueco para algunos adelantos de su próximo trabajo o su versión del 'Somebody Else' de los británicos The 1975.

Con una gran cantidad de botas cowboy entre el público, Pillsbury, que no pisaba Barcelona desde 2024, ha terminado su espectáculo por todo lo alto con 'Sally, When The Wine Runs Out', en esta ocasión sin cameos estrella, nota discordante respecto a otras noches en las que ha estado acompañado por Charlie xcx, Olivia Rodrigo o Natalie Portman.

La madrugada barcelonesa no termina aquí, ya que la fiesta seguirá con el set electrónico de Skrillex, el pop de Jade y PinkPantheress, el punk cañero de los suecos Viagra Boys o la improbable presencia de Cara Delevingne y Raya Diplomática.